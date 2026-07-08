Россия пытается глушить Starlink для срыва украинских ударов, - Reuters

Россияне пытаются защитить свою логистику от украинских дронов. Они маскируют топливо под гражданские грузы и пытаются глушить связь Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Большинство украинских ударов на средние расстояния зависят от систем Starlink. Долгое время они были устойчивы к помехам, однако сейчас оккупанты начали разворачивать комплексы радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант".
Такие системы могут блокировать сигнал на площади около 20 квадратных километров. Силы обороны уже обнаружили около десятка подобных установок, и теперь они приоритетны для украинских беспилотников.
В частности, бойцы 422 полка беспилотных систем совместно с СБУ уже уничтожили две такие станции. Командир экипажа с позывным "Диригент" рассказал, что как только вражеская установка была разбита, украинские дроны сразу восстановили нормальную связь и продолжили полет.
Кроме электронного противодействия, враг прибегает к уловкам в логистике.
"Мы взорвали цистерны с водой, а цистерны горели, потому что внутри был бензин. Мы взорвали окрашенные молоковозы, в которых было дизельное топливо", - рассказал командир 422 полка майор Николай Колесник.
По данным украинской разведки и военных, оккупанты перестали передвигаться большими колоннами. Теперь топливо, боеприпасы и еду россияне везут на фронт небольшими партиями, используя гражданские легковушки, квадроциклы и мотоциклы. Они ездят по второстепенным дорогам, чтобы их было труднее обнаружить.
Кроме того, для сокрытия запасов враг использует заброшенные фермы, подвалы зданий, а также обычные гражданские автозаправочные станции.
Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли считает украинские удары дронами на средние дистанции одним из важнейших событий на поле боя в этом году.
В то же время он предупредил, что Россия учится адаптироваться. По его словам, если россияне смогут масштабировать производство своих систем глушения, это серьезно усложнит дальнейшую кампанию по уничтожению российской логистики.
Напомним, в период с 1 по 8 июля СБС ВСУ ударили по 50 энергетическим узлам во временно оккупированном Крыму и на юге Украины. Кроме того, под ударами оказались паром в Керчи, сухогруз и 19 танкеров так называемого "теневого флота" России.
Также Financial Times сообщало, что украинские беспилотники наносят удары по энергетической инфраструктуре РФ с беспрецедентной интенсивностью. Это уже привело к масштабному дефициту бензина в России.