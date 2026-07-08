Россия пытается глушить Starlink для срыва украинских ударов, - Reuters

Большинство украинских ударов на средние расстояния зависят от систем Starlink. Долгое время они были устойчивы к помехам, однако сейчас оккупанты начали разворачивать комплексы радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант".

Такие системы могут блокировать сигнал на площади около 20 квадратных километров. Силы обороны уже обнаружили около десятка подобных установок, и теперь они приоритетны для украинских беспилотников.

В частности, бойцы 422 полка беспилотных систем совместно с СБУ уже уничтожили две такие станции. Командир экипажа с позывным "Диригент" рассказал, что как только вражеская установка была разбита, украинские дроны сразу восстановили нормальную связь и продолжили полет.

Топливо в молоковозах и гражданские авто

Кроме электронного противодействия, враг прибегает к уловкам в логистике.

"Мы взорвали цистерны с водой, а цистерны горели, потому что внутри был бензин. Мы взорвали окрашенные молоковозы, в которых было дизельное топливо", - рассказал командир 422 полка майор Николай Колесник.

По данным украинской разведки и военных, оккупанты перестали передвигаться большими колоннами. Теперь топливо, боеприпасы и еду россияне везут на фронт небольшими партиями, используя гражданские легковушки, квадроциклы и мотоциклы. Они ездят по второстепенным дорогам, чтобы их было труднее обнаружить.

Кроме того, для сокрытия запасов враг использует заброшенные фермы, подвалы зданий, а также обычные гражданские автозаправочные станции.

Что говорят аналитики

Старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли считает украинские удары дронами на средние дистанции одним из важнейших событий на поле боя в этом году.

В то же время он предупредил, что Россия учится адаптироваться. По его словам, если россияне смогут масштабировать производство своих систем глушения, это серьезно усложнит дальнейшую кампанию по уничтожению российской логистики.