Россия пытается блокировать работу ОБСЕ, - Блинкен

Блинкен напомнил, что ОБСЕ была создана для обеспечения мира, включая суверенитет, территориальную целостность и уважение прав человека. Однако президент России Владимир Путин напал на эти принципы, начав полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор Россия ежедневно нарушает эти принципы и пытается свергнуть демократически избранное правительство Украины.

Госсекретарь США отметил, что ОБСЕ выполняет важную работу по расследованию преступлений, совершаемых войсками РФ в Украине, и направляет экспертов для беспристрастной отчетности о влиянии российской войны на украинский народ.

"Вместо этого россия пытается заблокировать организацию. РФ злоупотребляла правилами, чтобы саботировать бюджет ОБСЕ, заставляя эту организацию работать от месяца до месяца, подрывая способность осуществлять долгосрочное планирование", - подчеркнул госсекретарь США.

Госсекретарь также обратил внимание на то, что Россия самовольно задержала сотрудников ОБСЕ и удерживает их в заключении уже 10 месяца: "Эти действия не имеют никакого оправдания, и Москва должна немедленно уволить их".