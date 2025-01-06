Россия нафантазировала "атаку украинских дронов" на ЗАЭС: в ЦПД назвали цель фейка
Россияне заявили о том, что украинские дроны якобы атаковали Запорожскую АЭС. Такие фейки - часть ядерного шантажа агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.
Фейк россиян
Сегодня, 6 января, Минобороны РФ написало о том, что восемь ударных беспилотников Украины якобы атаковали Запорожскую АЭС, но они "все были уничтожены" российскими средствами противовоздушной обороны.
Фото: фейки россиян (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
При этом в ведомстве страны-агрессора добавили, что из-за падения обломков якобы произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Россия обвинила Украину в провокации "с целью создания угрозы техногенной катастрофы".
Реакция ЦПД
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины "в провокации техногенной катастрофы" на Запорожской АЭС.
"Подобными заявлениями Кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и устрашения техногенной катастрофой", - добавили в Центре.
В ЦПД напомнили, что единственным реальным фактором ядерной угрозы в Украине являются российские войска.
Взрывы на ЗАЭС
Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергии сообщало о том, что ее эксперты на ЗАЭС слышали взрывы и пулеметные очереди возле станции.
По их словам, на оборудование ЗАЭС не было никакого влияния.
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