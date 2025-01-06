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Россия нафантазировала "атаку украинских дронов" на ЗАЭС: в ЦПД назвали цель фейка

Энергодар, Понедельник 06 января 2025 16:40
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Россия нафантазировала "атаку украинских дронов" на ЗАЭС: в ЦПД назвали цель фейка Иллюстративное фото: россияне распространяют фейк об атаке на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне заявили о том, что украинские дроны якобы атаковали Запорожскую АЭС. Такие фейки - часть ядерного шантажа агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.

Фейк россиян

Сегодня, 6 января, Минобороны РФ написало о том, что восемь ударных беспилотников Украины якобы атаковали Запорожскую АЭС, но они "все были уничтожены" российскими средствами противовоздушной обороны.

Россия нафантазировала &quot;атаку украинских дронов&quot; на ЗАЭС: в ЦПД назвали цель фейкаФото: фейки россиян (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

При этом в ведомстве страны-агрессора добавили, что из-за падения обломков якобы произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Россия обвинила Украину в провокации "с целью создания угрозы техногенной катастрофы".

Реакция ЦПД

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что Кремль продолжает распространять манипулятивные обвинения в адрес Украины "в провокации техногенной катастрофы" на Запорожской АЭС.

"Подобными заявлениями Кремль пытается переложить ответственность за все риски безопасности из-за оккупации ЗАЭС российскими военными на Украину. Кроме того, подобные обвинения являются частью российского ядерного шантажа и устрашения техногенной катастрофой", - добавили в Центре.

В ЦПД напомнили, что единственным реальным фактором ядерной угрозы в Украине являются российские войска.

Взрывы на ЗАЭС

Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергии сообщало о том, что ее эксперты на ЗАЭС слышали взрывы и пулеметные очереди возле станции.

По их словам, на оборудование ЗАЭС не было никакого влияния.

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