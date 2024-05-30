Россия может привлечь срочников из-за больших потерь в Харьковской области, - АТЕШ

В подразделении 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ обсуждают вероятное привлечение срочников к боевым действиям.

По словам агента, военнослужащие слышали о потерях целых рот в дивизии во время штурмов Волчанска и понимают, что шансов выжить практически нет.

"Такая информация воспринимается без энтузиазма. Лишь единицы военнослужащих срочной службы соглашаются заключать контракт с Вооруженными силами", - говорится в сообщении.