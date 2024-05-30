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Россия может привлечь срочников из-за больших потерь в Харьковской области, - АТЕШ

Фото: армия РФ обсуждает возможность привлечения к боям срочников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В российской армии обсуждается привлечение срочников к боевым действиям из-за огромных потерь в боях под Волчанском Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

В подразделении 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ обсуждают вероятное привлечение срочников к боевым действиям.

По словам агента, военнослужащие слышали о потерях целых рот в дивизии во время штурмов Волчанска и понимают, что шансов выжить практически нет.

"Такая информация воспринимается без энтузиазма. Лишь единицы военнослужащих срочной службы соглашаются заключать контракт с Вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области

Генштаб сообщил, что ВСУ удалось отбить угрозу прорыва оккупантов в Харьковской области, но там до сих пор продолжаются бои.

Российские захватчики подтягивают резервы и ресурсы на Липецком и Волчанском направлениях для поддержания наступательного темпа, но успеха не имеют. Потери на данном направлении составляют 8 россиян к 1 украинцу.

Тем временем возникла угроза активизации россиян на Золочевском направлении.

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Волчанск