Россия может привлекать к организации атак дронов по Украине курдских наемников, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора двух операторов Shahed, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Так, 10 февраля, во время очередной массированной атаки по Украине, ГУР перехватило разговор операторов иранских дронов, которые уточняют координаты цели.

При этом операторы общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе. Это говорит о том, что командование РФ привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, который обучают оккупантов использованию беспилотников.

Так, перехват может свидетельствовать о том, что на стороне России также воюют курдские наемники, у которых есть опыт боевого использования Shahed.

Добавим, что во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, которые состояли из курдских и афганских наемников.

Отметим, что во время массированной атаки 10 февраля Россия выпустила 71 крылатую ракету и 7 дронов. Силы ПВО уничтожили 61 ракет и 5 беспилотников.

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