Россия может потерять предприятия компании "Роснефть" в Германии

Правительство Германии рассматривает вероятность национализации предприятий российской государственной компании "Роснефть", в частности четвертого по величине нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt.

Заводы "Роснефти" на территории страны занимают около 12% мощностей немецкой нефтеперерабатывающей промышленности. В сентябре 2022 года федеральное правительство передало их под доверительное управление Федерального сетевого агентства. Управление предприятиями установили на шесть месяцев и дважды его продлевали. Очередной "дедлайн" наступит 10 марта 2024 года.

До сих пор немецкое правительство надеялось, что "Роснефть" самостоятельно продаст свои доли в этих активах. По данным источников AFP, представителей российской компании пригласили на специальное слушание по национализации ее предприятий. Это один из формальных этапов процедуры национализации. В данный момент окончательное решение еще не принято.

Ситуация с объектами "Роснефти" в Германии

В сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение было принято из-за угрозы энергетической безопасности страны.

В марте 2023 года в США выдали ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской нефтяной компании "Роснефть", стоимостью более 25 млн долларов.

В апреле 2023 года "Роснефть" подала иск против правительства Германии о продлении опеки над ее немецкими дочерними компаниями и контроля над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.

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