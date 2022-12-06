RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах, - Reuters

Фото: Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах (tupolev.ru)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после того, как на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, несколько неназванных высокопоставленных чиновников стран Запада рассказали, что удары по авиабазам стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Если бы это были они (украинцы - ред.)... Это показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это сильно беспокоит россиян…Психологически, я думаю, это нанесет удар", - заявил один из чиновников.

При этом официальные лица подчеркнули, что именно на аэродроме "Энгельс" РФ хранит свои стратегические бомбардировщики дальнего действия, но теперь придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что бомбардировщики будут рассредоточены. Это, безусловно, делает русских менее уверенными... (в том, что - ред.) где-либо безопасно", - добавил чиновник.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Позже в сети появились спутниковые снимки последствий инцидента на авиабазе "Дягилево". На них можно заметить поврежденный стратегический бомбардировщик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывВойна России против Украины