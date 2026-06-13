Россия может разместить ядерное оружие на орбите, - командующий Бундесвера

Подозрения относительно ядерного устройства на орбите

Траут оценил вероятность появления у России ядерного оружия в космосе как крайний сценарий эскалации.

"На самом верху эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите", - сказал генерал.

На вопрос, считает ли он такой сценарий реалистичным, командующий ответил: "Я не могу этого исключить".

Последствия для спутников и орбиты

По словам Траута, ядерный взрыв в космосе не выглядел бы как обычный удар по Земле, однако его последствия могут быть разрушительными для современных обществ и военных, которые полагаются на спутники для связи, навигации, банковского дела, транспорта, прогнозирования погоды и военного целеуказания.

"Если что-то подобное Starfish Prime произойдет сегодня, до трети всех спутников на низкой околоземной орбите может перестать функционировать в течение следующих недель и месяцев", - сказал генерал, имея в виду высотное ядерное испытание США 1962 года.

Это, по его словам, обострит проблему космического мусора и увеличит риск каскадных столкновений - так называемого эффекта Кесслера.

"Вполне возможно, что определенные орбитальные высоты больше не будут пригодными для использования в течение десятилетий", - предупредил Траут.

Текущие угрозы: глушение, лазеры, физические атаки

Командующий Бундесвера отметил, что угрозы в космосе "значительно развились" за последние годы - от глушения GPS и лазеров до физических атак на спутники.

Электромагнитные помехи и лазерные атаки уже являются ежедневной реальностью на низшем уровне эскалации.

"Лучшим примером является глушение GPS в Балтийском регионе", - сказал Траут, добавив, что это влияет на гражданскую авиацию и морское сообщение.

Космическая стратегия Германии

Реакция Германии, по словам Траута, не может быть сдержанной.

"Вы не выходите на арену только со щитом. Действительное средство сдерживания всегда имеет активный, наступательный компонент", - подчеркнул он.

Генерал уточнил, что "наступательный не означает агрессивный", однако Германия должна иметь возможность перехватить инициативу в конфликте. Это включает действия против космических систем противника - не обязательно на орбите, а по всей инфраструктуре, которая обеспечивает работу спутников, от наземных станций до глушителей.

Бундесвер планирует приобрести:

некинетические системы, в частности глушилки и лазеры;

инспекционные спутники;

в долгосрочной перспективе - космические самолеты для защиты немецких спутников, инспектирования вражеских систем и потенциальных действий против них.

Берлин также планирует создать суверенную военную спутниковую группировку связи в рамках программы SATCOMBw 4 - она должна удовлетворить растущий спрос Бундесвера на безопасное соединение.

Траут подчеркнул, что программа не будет конкурировать с системой защищенной связи IRIS² Евросоюза.

"Мы не рассматриваем IRIS² как конкуренцию, а как дополнение", - сказал командующий.

По его словам, собственная группировка Германии снимет нагрузку с системы ЕС и оставит больше пропускной способности для других.

Берлин также планирует привлечь к пользованию сетью "как можно больше европейских партнеров", особенно страны, которые не могут или не хотят строить собственную спутниковую группировку.