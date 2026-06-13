Россия может разместить ядерное оружие на орбите, - командующий Бундесвера
Ядерный взрыв в космосе может вывести из строя до трети спутников на низкой орбите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Космического командования Бундесвера генерала-майора Михаэля Траута для Politico.
Подозрения относительно ядерного устройства на орбите
Траут оценил вероятность появления у России ядерного оружия в космосе как крайний сценарий эскалации.
"На самом верху эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией размещения ядерного взрывного устройства на орбите", - сказал генерал.
На вопрос, считает ли он такой сценарий реалистичным, командующий ответил: "Я не могу этого исключить".
Последствия для спутников и орбиты
По словам Траута, ядерный взрыв в космосе не выглядел бы как обычный удар по Земле, однако его последствия могут быть разрушительными для современных обществ и военных, которые полагаются на спутники для связи, навигации, банковского дела, транспорта, прогнозирования погоды и военного целеуказания.
"Если что-то подобное Starfish Prime произойдет сегодня, до трети всех спутников на низкой околоземной орбите может перестать функционировать в течение следующих недель и месяцев", - сказал генерал, имея в виду высотное ядерное испытание США 1962 года.
Это, по его словам, обострит проблему космического мусора и увеличит риск каскадных столкновений - так называемого эффекта Кесслера.
"Вполне возможно, что определенные орбитальные высоты больше не будут пригодными для использования в течение десятилетий", - предупредил Траут.
Текущие угрозы: глушение, лазеры, физические атаки
Командующий Бундесвера отметил, что угрозы в космосе "значительно развились" за последние годы - от глушения GPS и лазеров до физических атак на спутники.
Электромагнитные помехи и лазерные атаки уже являются ежедневной реальностью на низшем уровне эскалации.
"Лучшим примером является глушение GPS в Балтийском регионе", - сказал Траут, добавив, что это влияет на гражданскую авиацию и морское сообщение.
Космическая стратегия Германии
Реакция Германии, по словам Траута, не может быть сдержанной.
"Вы не выходите на арену только со щитом. Действительное средство сдерживания всегда имеет активный, наступательный компонент", - подчеркнул он.
Генерал уточнил, что "наступательный не означает агрессивный", однако Германия должна иметь возможность перехватить инициативу в конфликте. Это включает действия против космических систем противника - не обязательно на орбите, а по всей инфраструктуре, которая обеспечивает работу спутников, от наземных станций до глушителей.
Бундесвер планирует приобрести:
- некинетические системы, в частности глушилки и лазеры;
- инспекционные спутники;
- в долгосрочной перспективе - космические самолеты для защиты немецких спутников, инспектирования вражеских систем и потенциальных действий против них.
Берлин также планирует создать суверенную военную спутниковую группировку связи в рамках программы SATCOMBw 4 - она должна удовлетворить растущий спрос Бундесвера на безопасное соединение.
Траут подчеркнул, что программа не будет конкурировать с системой защищенной связи IRIS² Евросоюза.
"Мы не рассматриваем IRIS² как конкуренцию, а как дополнение", - сказал командующий.
По его словам, собственная группировка Германии снимет нагрузку с системы ЕС и оставит больше пропускной способности для других.
Берлин также планирует привлечь к пользованию сетью "как можно больше европейских партнеров", особенно страны, которые не могут или не хотят строить собственную спутниковую группировку.
Ранее американская разведка предупреждала союзников, что Россия может вывести ядерное оружие на орбиту, причем спецслужбы США предполагали, что Москва способна запустить даже "фиктивную" боеголовку, чтобы держать Запад в неопределенности относительно своих реальных возможностей.
По данным разведки, россияне параллельно работают над спутником, способным нести ядерное оружие, направленное против других спутников.