Россия может усилить наступление уже в конце апреля: в ОП назвали вероятные направления

Палиса отметил, что ожидает активизации наступательных действий России в конце апреля и в мае.

По его мнению, россияне сосредоточат свое наступление на Покровске Донецкой области, но может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, на мой взгляд, сейчас будет Покровское направление, - добавил заместитель главы ОП.