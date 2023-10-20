Россия может накапливать ракеты для массированных ударов по Украине, - Шмыгаль

Российские оккупанты могут накапливать ракеты для того, чтобы осуществлять массированные обстрелы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"В энергетической системе сейчас дефицита нет. Отключения или графики не применяются. Но понимаем, что враг может накапливать ракеты для массированных ударов, а потому продолжаем подготовку", - сказал он.

Шмыгаль также рассказал о ходе отопительного сезона. Так, сейчас к теплу постепенно подключают все больше городов. В первую очередь, местные власти должны включить отопление в школах, больницах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры.

Премьер отметил, что тарифы на отопительный сезон остаются без изменений. Субсидии продолжают автоматически. Всем, кто в сентябре получал субсидию, не нужно обращаться с новым заявлением на отопительный сезон. Пенсионный фонд должен все перечислить.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Добавим, что в обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

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