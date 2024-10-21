Россия может бросить в штурмы военных КНДР, которые пытались сбежать с позиций на Курщине

18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций в Курской области, были задержаны россиянами в Комарицком районе Брянской области. Теперь их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.
Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. В то же время россияне обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "СВО".
После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.
Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.
Как сообщают источники, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.
Напомним, ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал СМИ, что к 1 ноября 2024 года около 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине.
По его словам, первый кадровый состав из 2600 солдат КНДР отправится в Курскую область. Куда отправят остальных - пока не понятно.
Из последних данных известно, что северокорейские солдаты проходят обучение на Дальнем Востоке в России. Им выдают военную форму РФ.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, подобные действия фактически означают включение КНДР в войну против Украины.
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