Россия может готовить провокацию с украинскими дронами против страны НАТО, - МИД Польши

Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой использует украинские дроны.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Сикорский во время визита в США подтвердил, что Польша ожидает подобную российскую провокацию, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны.
"Путин даже сказал что-то подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение", - отметил министр.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, "поскольку он в отчаянии и проигрывает".
"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", - добавил Сикорский.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что США якобы предупредили Польшу о возможной ограниченной вооруженной провокации России в ближайшие месяцы для проверки решительности НАТО.
Комментируя это министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России нет ресурсов для совершения военного нападения на Польшу, а российский диктатор Владимир Путин окончательно терпит поражение в войне против Украины.
Россия уже ведет активную гибридную и кинетическую войну против европейских стран, в частности Польши и Франции. Западная разведка располагает надежными данными о том, что Кремль готовит новые провокации и диверсии в Европе.
Ранее Сикорский отмечал, что публичное разглашение этих планов должно сыграть на опережение и удержать Москву от дальнейшей агрессии.
Кроме диверсий, Кремль делает ставку на информационные кампании. Российские спецслужбы и миллионы интернет-троллей активно пытаются спровоцировать конфликты между Киевом и Варшавой.
По информации польского МИД, враг намеренно разжигает эмоции вокруг исторических споров, чтобы поссорить Украину и Польшу. К этим информационным атакам откровенно вовлечены и топовые кремлевские чиновники, среди которых Дмитрий Медведев и Мария Захарова.