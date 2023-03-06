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Россия могла договориться с Ираном о поставках обогащенного урана, - Fox News

Фото: Россия могла договориться с Ираном о поставках обогащенного урана (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия могла заключить тайное соглашение с Ираном о поставках обогащенного урана для незаконной оружейной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Fox News.

Источники издания в иностранной разведке, которые пожелали остаться анонимными и знакомые с переговорами между Москвой и Тегераном, сообщили, что соглашение, заключенное между странами, не предусматривает немедленную отправку ядерных материалов. Так, российский диктатор Владимир Путин согласился вернуть обогащенный уран, полученный от Ирана в 2015 году. Такие поставки могут произойти, если США окончательно откажутся от возобновления "Общего всеобъемлющего плана действий" по контролю над ядерной программой Ирана и ослаблением санкций, прекращенного бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп принял решение о выходе из ядерного соглашения в 2018 году, поскольку он и его администрация считали, что договор не может остановить Иран в создании ядерной бомбы. Белый дом Трампа также утверждал, что иранское ядерное соглашение не подавляет терроризм теократического государства и не ограничивает его ракетную программу.

Иранский режим хочет получить железное соглашение от администрации Джо Байдена о том, что он и будущие администрации США не будут отказываться от нового соглашения. Белый дом заявил, что не может гарантировать, что новая администрация не отступит от противоречивой сделки.

Бывший аналитик разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер отметила, что Россия хочет получить дополнительную помощь от Ирана в войне против Украины.

"С одной стороны, они (Россия - ред.) не хотят, чтобы Иран имел ядерное оружие, а с другой - хотят помощи от Ирана в войне против Украины. Это дает Путину рычаги влияния на обе стороны, но также позволяет воспринимать его как человека, который заключает соглашения. Россия сигнализирует о том, что США зависят от нее", - сказала она.

Напомним, МАГАТЭ подтвердило наличие у Ирана обогащения урана, близкого по концентрации к вооруженному.

Между тем, Россия колеблется с покупкой баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что в таком случае Украина может получить дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

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