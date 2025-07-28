Россия модернизирует "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

Российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики. Сейчас Украина внедряет другие решения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона
По его словам, вскоре оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны. Именно поэтому в Украине нужно уже работать над решением этой проблемы.
"Развитие технологий - это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения... Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим", - заявил Федоров.
Он рассказал, что если сегодня уже есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками "Шахедов", то завтра он может отличаться, потому что Россия очень быстро развивается.
"Они уже интегрируют различные решения, которые позволяют шахедам обходить перехватчики и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневно изменение тактики", - сказал министр.
По словам Федорова, Украина уже подписала контакты с минимум четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.
"Есть определенные положительные технологические решения, где высокие технологии используются, где решения над которыми надо работать годами, чтобы дойти, уже найдены и используются. Поэтому от масштабирования производства зависит насколько быстро у нас будет достаточное количество перехватчиков", - рассказал Федоров.
Министр обратил внимание, что Россия продолжает охотиться на украинскую критическую инфраструктуру и на производство.
"Параллельно с масштабированием и поиском людей для масштабирования, закупки комплектующих, бизнесу приходится постоянно менять локации, работать над безопасностью своего производства. Государство также пытается максимально помочь", - отметил Федоров.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.
По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.
Перед этим на фоне массированных обстрелов главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону (ПВО). В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.
10 июля президент также предупредил, что враг планирует запускать по 1000 дронов-камикадзе в сутки.
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