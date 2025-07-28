Россия модернизирует "Шахеды": Федоров раскрыл планы оккупантов

По его словам, вскоре оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны. Именно поэтому в Украине нужно уже работать над решением этой проблемы.

"Развитие технологий - это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения... Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим", - заявил Федоров.

Он рассказал, что если сегодня уже есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками "Шахедов", то завтра он может отличаться, потому что Россия очень быстро развивается.

"Они уже интегрируют различные решения, которые позволяют шахедам обходить перехватчики и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневно изменение тактики", - сказал министр.

Перехватчики "Шахедов"

По словам Федорова, Украина уже подписала контакты с минимум четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.

"Есть определенные положительные технологические решения, где высокие технологии используются, где решения над которыми надо работать годами, чтобы дойти, уже найдены и используются. Поэтому от масштабирования производства зависит насколько быстро у нас будет достаточное количество перехватчиков", - рассказал Федоров.

Министр обратил внимание, что Россия продолжает охотиться на украинскую критическую инфраструктуру и на производство.

"Параллельно с масштабированием и поиском людей для масштабирования, закупки комплектующих, бизнесу приходится постоянно менять локации, работать над безопасностью своего производства. Государство также пытается максимально помочь", - отметил Федоров.