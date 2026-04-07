Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия почти год "захватывает" Константиновку: Сырский доложил о ситуации оттуда

11:02 07.04.2026 Вт
2 мин
Сырский рассказал о боевых действиях на Востоке
aimg Константин Широкун
Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)

Российские войска почти год пытаются захватить Константиновку Донецкой области, однако ВСУ успешно отражают все атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Читайте также: В ВСУ раскрыли планы РФ по наступлению на Константиновку, Славянск и Краматорск

"Российские войска пытаются улучшить на этом отрезке тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов. Почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери", - отметил Сырский.

По его словам, украинские военные демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения.

"Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Наступление россиян в Донецкой области

Напомним, в конце марта российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой области. Главный удар направили на Лиманское направление, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

По словам представителей командования ВСУ, во время весенне-летнего наступления в Донецкой области оккупанты будут пытаться захватить Константиновку, Славянск и Краматорск.

Однако ВСУ успешно отбивают атаки врага. В частности, морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили самый масштабный штурм с начала года в районе Александровки.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров отмечал, что март может стать для врага рекордным по количеству потерь на фронте.

Больше по теме:
Александр СырскийВторжение России в УкраинуДонецкая областьКонстантиновка