Россия массово выпускает БТР-82: производство достигло 700 машин в год

Россия наладила серийное производство бронетранспортеров БТР-82, объем которого может достигать до 700 машин в год.

Об этом свидетельствуют наблюдения за статистикой потерь техники на фронте: БТР-82 все чаще фиксируются среди уничтоженных российских машин, что указывает на их массовое использование.

При этом старые БМП-1 почти полностью исчезли из перечней боевых потерь. По словам аналитика, утверждения о том, что российская армия восстанавливает старые БТР-80, маловероятны.

"Россия почти не имела БТР-80 на складах до войны, поэтому это сомнительный источник для восстановления техники", — отмечает Jompy. Он добавил, что страна способна производить от 500 до 700 БТР-82 ежегодно с нуля, что говорит о масштабной милитаризации экономики.

Характеристики и возможности БТР-82

БТР-82 — это колесный бронетранспортер, созданный на основе советского БТР-80, но с глубокой модернизацией.

Машина используется для перевозки мотострелковых подразделений, огневой поддержки и разведывательных операций. Серийное производство началось еще в 2011 году, однако в последние годы темпы выпуска существенно возросли.

Основные отличия от предыдущей модели — усиленные двигатель и трансмиссия, улучшенная бронезащита, современный прицельно-навигационный комплекс и усовершенствованное вооружение.

БТР-82 способен преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки, а новая конструкция корпуса позволяет десантировать личный состав через заднюю дверь, что повышает шансы выживания под огнем.

Техника оснащена системой защиты от стрелкового оружия и обломков, а также допускает установку дополнительных противоосколочных экранов.

Однако бронетранспортер не рассчитан на длительное противостояние с современными танками и противотанковыми средствами.