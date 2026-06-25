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Россия массово сократила количество поездов в Крым

12:24 25.06.2026 Чт
2 мин
Из 18 рейсов осталось всего 7
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: Россия массово сократила количество поездов в Крым (Getty Images)

В оккупированном Крыму резко сокращают железнодорожное сообщение с Россией - вместо 18 поездов будут курсировать всего 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова.

По словам Аксенова, решение принял так называемый Оперативный штаб.

Сообщается, что компания "Гранд Сервис Экспресс" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в оккупированный Крым и обратно.

Какие поезда останутся

  • Санкт-Петербург – Севастополь;
  • Москва – Симферополь;
  • Москва – Севастополь;
  • Адлер – Симферополь;
  • Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепной группой Псков – Прекрасно);
  • Москва – Симферополь (с прицепной группой Курск – Белгород);
  • еще два поезда Москва – Симферополь, которые будут курсировать не каждый день.

Все поезда будут курсировать только до станции "Керчь-Южная" и обратно. Остальные сезонные рейсы будут отменять постепенно в течение следующих двух недель.

Причины таких ограничений оккупационные власти официально не объяснили.

Что происходит в Крыму?

В начале июня украинские военные объявили об установлении воздушного контроля с помощью беспилотников над частью сухопутного маршрута россиян в оккупированный Крым.

На фоне постоянных атак дронов в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на АЗС - его выдают только госслужбам .

В ночь на 25 июня после удара по энергетической инфраструктуре Севастополя город остался без электроснабжения .

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны Украины работают на перекрытие логистики россиян.

"Перекроем врагу логистику так, что будет им очень тяжело", – сказал он.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также рассказал о своем "рецепте" по поводу оккупированного полуострова.

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