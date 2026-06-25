Россия массово сократила количество поездов в Крым

Что происходит в Крыму?

В начале июня украинские военные объявили об установлении воздушного контроля с помощью беспилотников над частью сухопутного маршрута россиян в оккупированный Крым.

На фоне постоянных атак дронов в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на АЗС - его выдают только госслужбам .

В ночь на 25 июня после удара по энергетической инфраструктуре Севастополя город остался без электроснабжения .

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны Украины работают на перекрытие логистики россиян.

"Перекроем врагу логистику так, что будет им очень тяжело", – сказал он.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также рассказал о своем "рецепте" по поводу оккупированного полуострова.