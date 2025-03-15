Россия массированно атаковала энергетические объекты в двух областях Украины

"Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Из-за российской атаки без света осталась часть жителей в Днепропетровской и Одесской областях. ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях на атакованных энергетических объектах.

"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - добавляет ДТЭК.