Россия массированно атаковала энергетические объекты в двух областях Украины

Российские войска массированно атаковали энергетику в двух областях Украины в ночь на 15 марта. В результате обстрелов на объектах существенные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Ночью враг в очередной раз нанес удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
Из-за российской атаки без света осталась часть жителей в Днепропетровской и Одесской областях. ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях на атакованных энергетических объектах.
"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - добавляет ДТЭК.
В ночь на 15 марта Россия выпустила по Украине 178 дронов и атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силы ПВО сбили 130 дронов. Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Известно, что оккупанты ударили по многоэтажке в Чернигове. Также под ударом были Сумы и Харьковская область.
"Укрзализныця" сообщила, что россияне атаковали ее энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области и Запорожье.
Также армия РФ дважды за ночь била по Одесской области. Под ударом были Черноморск и Одесса, два человека пострадали. В результате атак были отключения света, воды и газа в Черноморске, ситуацию уже стабилизировали.
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