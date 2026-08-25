РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками, есть пострадавшие и обесточивания

"Чернигов массированно атаковали вооруженные силы РФ. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в МВА.

"Черниговоблэнерго" сообщило, что в результате вражеских обстрелов поврежден энергетический объект. Более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич, обесточено.

"Энергетики приступят к осмотру оборудования и выполнению восстановительных работ как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в заявлении.

В местных пабликах сообщили, что всего за 10 минут в городе прогремели 10 взрывов. Также отмечается, что сейчас над Черниговом кружат еще несколько реактивных дронов.

Напомним, 24 августа российские оккупанты ударили беспилотником по Чернигову. Под ударом оказалась многоэтажка в центре города.