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РФ массированно атаковала Чернигов беспилотниками, есть пострадавшие и обесточивания

15:41 25.08.2026 Вт
1 мин
Всего за несколько минут в городе прогремели 10 взрывов
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: россияне 25 августа атаковали Чернигов дронами (facebook.com DSNSZP)

Во вторник, 25 августа, российские оккупанты массированно ударили по Чернигову беспилотниками. В результате удара по меньшей мере два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Черниговской ГВА и "Черниговоблэнерго".

"Чернигов массированно атаковали вооруженные силы РФ. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших. Последствия вражеской атаки уточняются", - отметили в МВА.

"Черниговоблэнерго" сообщило, что в результате вражеских обстрелов поврежден энергетический объект. Более 30 тысяч абонентов в Черниговском районе, городе Славутич, обесточено.

"Энергетики приступят к осмотру оборудования и выполнению восстановительных работ как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в заявлении.

В местных пабликах сообщили, что всего за 10 минут в городе прогремели 10 взрывов. Также отмечается, что сейчас над Черниговом кружат еще несколько реактивных дронов.

Напомним, 24 августа российские оккупанты ударили беспилотником по Чернигову. Под ударом оказалась многоэтажка в центре города.

Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что в результате вражеского удара беспилотником по Чернигову пострадали 20 человек, среди них двое детей.

Кроме того, корреспондент РБК-Украина показала, как выглядит поврежденный дом в Чернигове. Также начальник ГУНП Черниговской области Владимир Тимошко рассказал подробности вражеской атаки.

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