Россия манипулирует темой обмена: в ЦПД объяснили цель Москвы

Что предшествовало

Напомним, 2 июня между Украиной и Россией состоялся второй раунд прямых переговоров.

По итогу встречи, делегации договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.

Еще одной договоренностью стало возвращение 6 тысяч тел погибших солдат с каждой стороны. Кроме того, РФ готова вернуть Украине несколько сотен вывезенных детей, но при условии, что объявятся их родственники.

Вчера в России массово начали заявлять о якобы начале передаче погибших тел и обвиняла Украину в "переносе" обмена. Однако, как оказалось, данные утверждения являлись фейком. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что начало обмена телами погибших запланировано на следующую неделю.

Он рассказал, что украинская сторона сталкивается с информационным давлением, а также попытками единолично диктовать параметры обменного процесса Россией. Буданов подчеркнул, что вопрос, об обмене - не должен быть чьим-то единоличным решением, а давление и манипуляции тут - недопустимы.

"Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны. Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", - добавил глава ГУР.

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