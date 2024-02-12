У России ограниченный ОПК, но она все еще может поддерживать боеспособность армии, - ISW

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российская оборонно-промышленная база является не столь продуктивной, как ее позиционирует Кремль, однако сегодня она все еще способна поддерживать боевой потенциал армии РФ.

По данным Совета безопасности, оборонная промышленность России достигла пика производства в сентябре 2023 года, что на 38,9% превышало средний месячный объем производства в 2022 году, и неуклонно снижалась в течение следующих месяцев.

Машовец заявил, что российский оборонпром пытается компенсировать дефицит средне- и высококвалифицированной рабочей силы, а также неспособность получить необходимое промышленное производственное оборудование, запасные запчасти и сервисное обслуживание для поддержания темпов и объемов производства вооружений.

По словам обозревателя, компании Китая менее охотно предоставляют России оборудование и запчасти. Западные компании не желают обслуживать или поставлять запчасти для этих машин из-за санкций. Впрочем, агрессор приобрел много промышленных производственных систем у стран Запада еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Старые танки со склада

Военный аналитик Александр Коваленко отметил, что объемы производства танков, о которых в последние годы сообщала РФ, в основном являются восстановленными и модернизированными машинами, которые взяли со склада, а не новыми образцами вооружений.

По словам эксперта, основной российский производитель танков - "Уралвагонзавод", - при идеальных условиях может производить примерно 60-70 танков Т-90 в год. То есть, ежемесячно предприятие производит от трех до шести новых танков этой модели.

Производители танков "Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" и 103-й бронетанковый ремонтный завод в Чите (Забайкальский край), преимущественно сосредоточены на восстановлении, ремонте и модернизации уже готовых танков. При этом "Уралвагонзавод" - сегодня единственный производитель новых танков.

Кроме этого, отметил Коваленко, Россия лишь модернизирует танки Т-54/55 и Т-62, и именно они могут стать основными боевыми машинами ее армии в будущем.

"Российские производители очень редко модернизируют танки Т-72 и Т-80. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что российские войска получили 1600 танков в 2023 году. Коваленко объяснил это число преимущественно восстановленными и модернизированными, а не серийно произведенными машинами", - говорится в отчете ISW.

Модернизация и количественное преимущество

Эксперты Института также отмечают, что Россия способна модернизировать и использовать изъятые из хранилищ танки и дает ее войскам преимущество на поле боя по количественному показателю.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что некоторые новые танки, в частности Т-14 "Армата", производятся плохо. Зато Россия активно ремонтирует старые танки, вроде Т-72, которые являются более надежными.

Кроме того, Россия последовательно пытается приспособиться к ограничениям, вызванным санкциями Запада и в дальнейшем будет пытаться их обойти.

"В ближайшее время российский оборонно-промышленный комплекс может столкнуться со сложностями, а усиление мер по обходу санкций и партнерства с такими государствами, как Китай и Северная Корея, может помочь компенсировать актуальные недостатки в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в отчете ISW.

Оборонный потенциал России

Ранее сообщалось, что российский ОПК может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

В ГУР Минобороны сообщили, что российские войска не применяли крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года, вероятно, с целью создания ракетного резерва.

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