Россия покупала еврочиновников для признания аннексии Крыма и избегания санкций

После аннексии Крыма российские власти практически сразу занялись продвижением признания этих действий за границей, в том числе в Европе, и попытались избавить РФ посткрымских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт расследований "Важные истории" .

Как стало известно расследователям из утечки содержимого почтового ящика сотрудника аппарата Государственной думы Саргиса Мирзаханяна, координировавшего работу с европейскими политиками, за внесение пророссийских резолюций в парламенты своих стран евродепутаты могли получать от 20 тысяч евро.

То есть взаимодействие с депутатами парламентов нескольких стран ЕС не ограничивалось оплатой их участия в ялтинских патриотических форумах и наблюдении за российскими выборами. Как выяснили "Важные истории" совместно с Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil, десятки тысяч евро выделялись также на внесение пророссийских резолюций в европейские парламенты, а в случае "правильного" голосования была предусмотрена дополнительная плата. Разумеется, авторы резолюций отрицают, что получали эти деньги.

Первым в Европе признал Крым российским итальянский регион Венето, совет которого призывал признать аннексию легитимной и отменить санкции. Вслед за Венето подобные пророссийские резолюции приняли еще два итальянских региона - Лигурия и Ломбардия. Впоследствии было запланировано отправить принятые резолюции в парламент страны. То есть согласно составленному "плану действий" относительно правительства Италии были прописаны даже бюджеты: 20 000 евро + 20 000 евро (внесение), в случае успешного голосования +15 000 евро в каждом случае. И хотя резолюцию действительно внесли в парламент Италии, но сенат ее отклонил, и попытка не удалась.

Такой же "план" был сформирован по отношению к правительству Австрии, только расценки оказались несколько иными: 20 000 евро, в случае успешного голосования +15 000 евро. Однако и здесь парламентарии резолюцию не поддержали.

Как отмечается в расследовании, подобные "планы действий" были составлены для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Однако самым успешным проектом кремлевских политтехнологов стал Кипр, где в июле 2016 года парламент таки поддержал аналогичную по содержанию резолюцию - в ней, например, было требование снять персональные санкции с отдельных россиян", - пишет издание.

Кроме того, по информации расследователей, среди задач, решаемых командой Мирзаханяна, первым пунктом была организация митингов, пикетов и других акций протеста в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противоречащих внешнеполитическим трендам РФ, организация публичных акций в отличие от антироссийских санкций, в поддержку волеизъявления крымчан и, в общем-то, внешнеполитического курса РФ.

По данным издания, утечка, выложенная в интернет украинскими хакерами, содержит около 20 тысяч писем, охватывающих десятилетие с 2007-го по 2017 год.

"Собственник взломанного почтового ящика - Саргис Мирзаханян, пиарщик, занимавший на момент аннексии Крыма должность помощника депутата Госдумы Игоря Зотова. Также он был членом экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками. был связан с администрацией президента - именно с такой отметкой он записан в телефонных книгах некоторых своих знакомых. Одним из основных его корреспондентов был Инал Ардзинба, на тот момент сотрудник президентской администрации, работавший под руководством Владислава Суркова", - уточняют расследователи.