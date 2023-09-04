Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта

Россия через всевозможные торговые схемы с участием третьих стран буквально ворует западные технологии, необходимые ей для производства оружия. И это при том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину власти РФ не перестают заявлять, что воюют с коллективным Западом, а не украинским народом. Тем временем в ракетах, снарядах и бомбах, которыми российские войска обстреливают мирные города, регулярно находят западные комплектующие.

В Украине тщательно фиксируют каждую микросхему и чип иностранного происхождения. Список найденных запчастей, которые производят европейские и американские компании, показывают международным партнерам, требуя от них эту ситуацию изменить.

Сделано не в России

Фура сообщением "Нидерланды – Казахстан" въехала на территорию России. Таможенный контроль проходил долго, пограничники несколько часов проверяли документы на ввоз техники – особенно тщательно осматривали коробки с китайскими дронами, которые казахстанская компания закупила в Барендрехте. Еще через 15 часов водитель подъехал к Саратову. За сто километров до границы с Казахстаном грузовик остановили. Китайские дроны до конечного пункта так и не доехали.

Это приблизительная, но часто используемая схема. В ней вместо страны Северной Европе может быть государство Средней Азии, вместо дронов – американские микрочипы или транзисторы. Все то, что в России невозможно "импортозаместить", то есть скопировать чужую технологию и назвать своим именем.

Несмотря на постоянную критику, высмеивание и угрозы коллективному Западу, "англосаксам" и в отдельности американцам, Россия так и не смогла произвести собственную электронику, которая нужна им для ракет, БПЛА, танков, артиллерии. Фактически для всего, чем сегодня воюет российская армия.

Единственный вид оружия РФ, в котором нет импортной электроники – автомат АК-47, о чем говорит глава Центра трофейного и перспективного вооружения Александр Заруба.

"Если где-то есть какая-нибудь электроника, в ней всегда есть иностранные комплектующие. Потому что вещи сугубо российского происхождения – это довольно незначительный список. Мы находим высокопроизводительные чипы, программные логические интегральные схемы. Без них никуда, ни в одном дроне, в том числе в их ударных "Ланцетах", нигде нет такого, чтобы не было иностранных комплектующих", – говорит он РБК-Украина.

Комплектующие в иранских дронах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

За полтора года большой войны обнаружено тысячи компонентов иностранного происхождения в российской военной технике, из них 1057 уже проанализировали, сообщил РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Ермак. Речь идет о различных видах микрочипов, микропроцессоров, микроконтроллеров, а также транзисторов, аппаратуры памяти для записи видео и аудио, электроники для навигации. Западные комплектующие находят везде и повсеместно. Только в одной ракете Х-101, которая ударила по Львову 15 августа, обнаружили 30 импортных компонентов.

Американские компании – "лидеры" по объему поставок Москве своих комплектующих. За ними следуют производители из Японии, Германии, Швейцарии, Тайваня, Нидерландов, Китая. Компании из США ушли вперед с большим отрывом – из 1057 проанализированных компонентов более 700 принадлежат именно им. Среди мировых корпораций, чья продукция до сих пор оказывается в российских ракетах и дронах, например, фигурирует Intel. Львиную долю электроники Россия также получает от Analog devices, Texas Instruments и Microchip Technology.

Расследование по разбору иранских дронов "Shahed-136" показало идентичный результат – микшеры, переключатели, транзисторы и микросхемы, найденные в этих БПЛА, принадлежат американским производителям. И если Китай торгует с Россией фактически напрямую, США и европейские страны не поддерживают торговые отношения с Москвой. Тем не менее продукция их компаний регулярно появляется в российской технике и в очень частых случаях это нельзя назвать контрабандой.

Окно в Европу через Азию

Маршрутов для получения комплектующих в обход санкций несколько. Россия создает подставные компании в разных странах, используя их как посредников, скрывает таможенные данные, проводит фальшивые транзитные операции и прибегает к стандартному реэкспорту, как в случае с Казахстаном.

Один из самых популярных маршрутов поставок в РФ электронных деталей пролегает через Центральную Азию. У большинства американских и европейских корпораций сами производства электроники находятся в Азии, потому что там дешевле рабочая сила. Условный транзистор, который изготовили в Intel в Малайзии, покупает подставная компания в Китае. Таким образом деталь не проходит экспортный контроль в Америке, а попадает в Россию из Малайзии через Китай, объясняет консультантка по стратегическим проектам KSE Institute Елена Белоусова.

"Если компонент был произведен в США, именно в стране, он будет ехать в другую страну и где-то на таможне он будет проходить этот контроль. Если он изначально был произведен в Центральной Азии, по сути, он физически никак не будет проходить экспортный контроль США. И тогда этот контроль находится на плечах компании, завод которой работает в той стране", – отмечает Белоусова.

Фирмы-закупщики могут принадлежать россиянам или же отдельным гражданам других стран. Они могут быть "чистыми" – то есть не замеченными в каких-либо торговых отношениях с РФ, либо же "серыми". "Серые" компании обычно зарегистрированы по определенному адресу, а по факту оказываются так называемыми "cloud-офисами" без физического местонахождения. По сути, они просто занимаются перепродажей товаров в Россию.

Еще один способ, описанный выше – фальшивый транзит, когда товар везут через РФ, где он и остается. Но для этой схемы страна, в которую по документам везут электронику, должна закрыть глаза на то, что она оказалась на российской территории. Чаще всего такой способ работает с некоторыми странами ОДКБ, в частности, с Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, а также Грузией.

Российские военные в оккупированном Донецке (фото: Getty Images)

Большое количество электроники попадает в Россию через Китай. Пекин поставляет Москве всю электронику, которую может произвести, включая некоторую технику. Например, в 2023 году Россия получила в 30 раз больше дронов компании DJI, чем Украина.

Многие западные компоненты, которые находят в российской технике, относятся к категории dual used goods – товары двойного назначения. Электроника может использоваться как в военных целях, так и для бытового производства. Нельзя при этом утверждать, что все завезенные в Россию комплектующие – это условные "детали для стиральных машин". Чаще всего Москва закупает высокотехнологичные системы, которые используются как "мозг" техники.

"Мы видим, что продают их условно одни и те же компании. Одними микросхемами из стиральных машин точно не покрылись эти потребности в высокотехнологичных компонентах. Нам в приоритете закрыть путь именно таким компонентам, которые Россия не сможет никак заменить", – добавила Белоусова.

РФ также закупает западные "смарт-технологии", например, средства для скрепления корпусов. Но, по утверждению экспертов, ограничение в поставке этих средств – не приоритет. Россия при большом желании может производить их сама, поэтому важнее всего ограничить ее в тех комплектующих, которые в РФ самостоятельно точно не изготовят.

"Если мы совсем перекроем пути с поставкой тех же микрочипов, они не смогут их заменить отечественной продукцией, потому что у них нет таких производственных мощностей, невозможно их быстро сделать, это очень дорого, поэтому такие производства обычно локализованы только в нескольких странах", – добавила Белоусова.

Общее давление

Лавина беспрецедентных в мировой истории западных санкций, буквально обвалившаяся на Россию, за полтора года так и не смогла остановить поток электроники в страну-агрессор. Он наоборот только увеличился, несмотря на сложные логистические цепочки, о которых россиянам приходится договариваться с третьими странами и, вероятно, в отдельных случаях и с самими производителями.

"Мы проанализировали 174 импортных компонента, изъятых из беспилотников Shahed, Lancet и Orlan. Наше расследование установило, что после резкого спада в начале полномасштабного вторжения произошло увеличение объемов торговли в третьем квартале 2022 года. Умеренный рост продолжился и дальше. В пересчете в денежный эквивалент поставки с января по май 2023 года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 19%", – отмечает Андрей Ермак.

Это касается не только комплектующих к дронам. Если в начале полномасштабного вторжения был спад объема продаж всех электронных компонентов в Россию, уже к лету 2023 года экспорт вырос и теперь колеблется на уровне довоенных показателей. Безусловно, некоторая электроника стала дороже, а каждое "звено" цепи от производителя до России требует свою "маржу". Но количество поставок компонентов не уменьшается.

Российские военные в оккупированном Мариуполе (фото: Getty Images)

Большая доля ответственности, конечно, лежит на самих компаниях-производителях. С репутационной точки зрения они заинтересованы в том, чтобы их продукция не попадала в Россию. Когда в ракете, ударившей по площади украинского города, находят микросхему американского происхождения, к компании возникают вопросы.

Зарубежные производители, получая подробную статистику комплектующих, найденных в технике РФ, чаще всего говорят, что не знают, как они туда попали. Правда это или нет – сказать сложно. Но, по мнению собеседников РБК-Украина, у компаний есть возможности, чтобы как минимум уменьшить объем поставляемой продукции в Россию.

У каждой компании есть своя система контроля. Самое меньшее, что могут сделать сотрудники, отвечающие за экспорт продукции – раскрыть схемы поставок в РФ. Для этого существует довольно большое количество баз-агрегаторов, с помощью которых можно узнать, является ли компания-закупщик "серой" фирмой, есть ли у нее физический адрес и кому она принадлежит. Получив от украинских партнеров подробную базу данных, где четко указано, в какой единице техники находится та или иная комплектующая, можно отследить, как она оказалась в России.

Кроме этого, можно перестать производить товар, который работает в интеграции с российскими системами. Яркий пример – современное вооружение РФ, которое контролируют через систему ГЛОНАСС.

"Есть смысл перестать производить чипы, поддерживающие ГЛОНАСС. Для мира это не очень важная функция. Если компания производит и продает компоненты, поддерживающие ГЛОНАСС, это потенциально компании, которые могут поддерживать Россию, и мы понимаем, зачем компании добавляют эти функции в свои устройства", – отмечает Елена Белоусова.

К контролю над поставками также можно привлекать и финансовый сектор. Все платежи проводятся через банки, которые заинтересованы в том, чтобы их клиенты не нарушали санкционную политику. В мире существует большое количество структур, которые контролируют "отмывание" денег. Если Россия закупает товар через подставное лицо, транзакции можно отследить и таким образом обнаружить целую цепочку из "cloud-офисов", с которыми не следует иметь дело. Но весь этот механизм контроля не заработает, пока этого не захочет компания-производитель.

"Мы не можем отвечать за то, что все руководители компаний действительно ответственны, что они "за все хорошее" и их беспокоит судьба Украины, которую они, может, и на карте не смогут найти. Для них сейчас, если смотреть с финансовой точки зрения, золотой период – подъем дохода. В такой момент очень трудно определиться с целями и стратегией компании, насколько ты о морали, а насколько ты о доходах", – добавила Белоусова.

Если же у самих компаний нет достаточной мотивации, чтобы свести к минимуму торговлю с РФ, давление должно стать более глобальным. К примеру, Европейский Союз может полностью запретить поставки определенных видов продукции в Казахстан, отмечает секретарь рабочей группы по вопросам санкций РФ Владислав Власюк.

"Они и так уже многое ограничили, но это касается России, а здесь можно ограничить и в Казахстан, и в Армению. Вот это может реально сработать. Это же настолько прозрачно, когда годами вы импортировали продукцию на 100 штук в год максимум, а тут раз и 1000 штук, потом раз и еще 500 штук. Ну кого вы обманываете? Нужно просто взять и запретить", – отмечает Власюк.

Все это не значит, что санкции, которые Запад ввел против России, неэффективны. Даже тот факт, что Москва вынуждена изобретать цепочки для поставок различных товаров, уже говорит о том, что они работают. Другой вопрос, а используют ли страны, вводящие санкции против государств-террористов, все возможные инструменты для давления. Пока очевидно, что нет. К примеру, Иран, находящийся под американскими санкциями уже более 42 лет, каким-то образом все еще производит дешевую, но эффективную военную технику.

"ЕС пытается действовать аккуратно, не нарушая ничьих интересов. Как они нам объясняли: "Чтобы не подтолкнуть третью страну в объятия России". То есть санкционные ограничения или ограничение определенных категорий товаров – это нарушение интересов", – добавил Власюк.

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Для того, чтобы давление из точечного превратилось в глобальное, необходим резонанс. Если объявить миру, что самый известный ресторан фастфуда продолжает работать в РФ, общество среагирует быстро и ожидаемо. Сложнее, если речь идет не о том, что люди покупают каждый день. Микрочипы, транзисторы и другая электронная аппаратура точно не относятся к этой категории. Но российские оккупанты, покупая импортную комплектующую, устанавливают ее в ракету, которая летит в украинский порт и попадает в корабль с зерном.

Россия сегодня угрожает тому, что в международных кругах принято называть "архитектурой мировой безопасности". Не стоит ожидать, что максимально жесткие санкции и мировое давление отбросят РФ назад в каменный век. Но свести ВПК страны-агрессора к уровню мировых изгоев по типу КНДР вполне реально.