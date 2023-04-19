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Россия контрабандой завозит элитный алкоголь в страну, несмотря на санкции, - Bloomberg

Фото: Алкоголь (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Такие продукты, как виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin, доступны в России, несмотря на то, что производители прекратили экспорт в страну после полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в материале.

Производитель коньяка Remy говорит, что ее спиртные напитки, которые продаются в магазинах, могут быть остатками запасов. Также компания предполагает, что продукцию ввезли с помощью "параллельного импорта", ввезенных в страну из стран и организаций, не подпадающих под санкции против России.

Bloomberg пишет, что производители в других отраслях, таких как косметика или персональная электроника, прекратившие экспорт в Россию, скорее всего, окажутся в аналогичном состоянии.

"В стране увеличилось количество товаров, для которых разрешен "параллельный импорт", в том числе мебель от IKEA, косметика от Lancome и игрушки от Hasbro Inc", - добавило агентство.

Напомним, что Россия прибегает к ряду сомнительных методов, чтобы продавать нефтепродукт лигроин покупателям, опасающимся нарушения санкций, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским Союзом и его союзниками.

Россия использует огромный флот старых судов, чтобы обойти ограничение цен на свой экспорт, введенное странами G7.

Послы стран "Большой семерки"направили Швейцарии письмо, в котором критикуют "лазейки", которые могут позволять российским активам избегать санкций.

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