Россия за несколько недель уничтожила 80% украинской тепловой генерации, - Шмыгаль

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили больше 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика", - сказал он.

Про его словам, Россия продолжает бить ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы.

"К сожалению, в течение последних недель Россия уничтожила 80% тепловой генерации", - сказал Шмыгаль.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов". Кроме того, атаки проводятся в ночное время, что, с одной стороны, должно усложнить фиксацию воздушных целей нашим подразделениям ПВО, с другой – посеять психологическое и физическое истощение среди гражданского населения.