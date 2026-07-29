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Россия несколько суток готовила массированный обстрел, он будет этой ночью, - Зеленский

22:18 29.07.2026 Ср
1 мин
Президент призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Этой ночью есть вероятность массированного российского удара. РФ подготовилась к нему еще несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада командующего Воздушными Силами ВСУ Анатолия Кривоножко.

"Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность, что удар будет осуществлен", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил важность того, чтобы партнеры Украины понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помогать ракетами для ПВО зависит защита жизней людей.

"Прежде всего, это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые имеют ракеты для "петриотов" и могут ими поддержать нашу защиту. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления", - отметил глава государства.

Он также призвал жителей всех регионов Украины сегодня учитывать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 29 июля страна-агрессор атаковала Украину 229 ударными дронами с разных направлений. Силами ПВО были сбиты/подавлены 65 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Было зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

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