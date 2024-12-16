Россия бросает в бой солдат КНДР на Курском направлении без бронетехники, - руководитель ЦПД

Он объяснил "особенности" тактики, которую применяют оккупанты. Она выглядит следующим образом:

бойцов КНДР накапливают в лесополосах,

затем бросают их на штурм узких участков фронта с нескольких направлений одновременно.

Коваленко сообщил, что подобные действия российского командования приводят к значительным потерям среди северокорейских военных.

К тому же, северокорейские военные оказываются в зоне боевых действий без необходимой бронетехники.

По его словам, российские военкоры стараются избегать новостей о неудачах северокорейских солдат. Коваленко отметил, что вместо этого они делают все, чтобы сообщить об "удачных действиях" бойцов КНДР и скрывают их потери.

Военные КНДР в армии РФ

Российское командование активно привлекает военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Северокорейцев россияне используют в так называемых "мясных штурмах".

Известно, что Россия может бросить солдат КНДР на восточное направление фронта.

Уже были зафиксированы случаи, когда некоторые северокорейские военные пытались сбежать из мест расположения.

После неудачных штурмов на Курском направлении северокорейских военных доукомплектовывают, что свидетельствует о больших потерях.

По данным ГУР, солдаты из КНДР не только погибают и получают ранения, но и пропадают без вести.