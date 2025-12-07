Россия и Китай провели совместные противоракетные учения
В начале декабря Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство обороны Китая отметило, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией ни на какие текущие международные события.
В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.
Отмечается, что обе страны выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита Золотой купол и его намерениями возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва.
В прошлом месяце Россия и Китай провели переговоры по противоракетной обороне и стратегической стабильности, а в августе - артиллерийские и противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных маневров.
Совместные учения России и Китая
Напомним, в августе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных субмаринах, Китай и Россия начали совместные показательные учения.
Отмечается, что маневры под названием "Совместное море-2025" призваны укрепить оборонное партнерство между Россией и Китаем и засвидетельствовать их военное присутствие на фоне растущего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В маневрах участвовали корабли обеих стран, в частности большой российский противолодочный корабль и два китайских эсминца. Также задействованы дизель-электрические подводные лодки с обеих сторон и китайское судно спасения подводных аппаратов.
Программа учений предусматривала широкий спектр боевых задач: от спасательных операций для подводных лодок и борьбы с подводными угрозами до воздушной и противоракетной обороны и моделирования морских боев.
В Японском море корабли обеих стран отработали боевую координацию, а именно артиллерийскую стрельбу, противолодочные операции, задачи ПВО и совместные поисково-спасательные действия в море.