ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия и Беларусь больше не смогут участвовать в Международном союзе железных дорог

Новина українською →
Мир, Вторник 13 декабря 2022 17:41
Россия и Беларусь больше не смогут участвовать в Международном союзе железных дорог Фото: железные дороги России и Беларуси отстранены от деятельности МСЖД (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские и белорусские железные дороги больше не смогут участвовать в работе Международного союза железных дорог (МСЖД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает "Укрзализныця", генеральная ассамблея МСЖД отстранила железнодорожные компании России и Беларуси от участия в любых собственных мероприятиях и мероприятиях Региональной европейской ассамблеи и приостановила их членство.

"Этого удалось достичь: МСЖД, членами которого являются более 200 мировых железнодорожных предприятий, был первой международной организацией, которая решением главы МСЖД и генерального директора еще 4 марта 2022 года, по обращению "Укрзализныци", приостановила членство железнодорожных компаний России и Беларуси", - говорится в сообщении УЗ.

Однако, по словам украинских железнодорожников, предыдущее решение руководителей международного союза должно быть ратифицировано Генеральной ассамблеей. Несмотря на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации, и не учитывая значительное давление со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, решение по окончательному отстранению России и Беларуси было принято на этой неделе. При этом "за" проголосовали 72% участников МСЖД.

В ноябре РБК-Украина сообщало, что Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее прекратил членство Паралимпийского комитета России в организации.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь в тендер по правам на трансляцию двух Олимпиад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян