Россия и Беларусь больше не смогут участвовать в Международном союзе железных дорог

Российские и белорусские железные дороги больше не смогут участвовать в работе Международного союза железных дорог (МСЖД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Укрзализныци".

Как отмечает "Укрзализныця", генеральная ассамблея МСЖД отстранила железнодорожные компании России и Беларуси от участия в любых собственных мероприятиях и мероприятиях Региональной европейской ассамблеи и приостановила их членство.

"Этого удалось достичь: МСЖД, членами которого являются более 200 мировых железнодорожных предприятий, был первой международной организацией, которая решением главы МСЖД и генерального директора еще 4 марта 2022 года, по обращению "Укрзализныци", приостановила членство железнодорожных компаний России и Беларуси", - говорится в сообщении УЗ.

Однако, по словам украинских железнодорожников, предыдущее решение руководителей международного союза должно быть ратифицировано Генеральной ассамблеей. Несмотря на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации, и не учитывая значительное давление со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, решение по окончательному отстранению России и Беларуси было принято на этой неделе. При этом "за" проголосовали 72% участников МСЖД.