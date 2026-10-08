Россия хочет сбивать дроны "аграрными" ракетами: что известно об антидроновой "Алазань"

В России продемонстрировали антидроновую систему на базе гражданской противоградовой ракеты "Алазань". Ее показали во время визита российского диктатора Владимира Путина на Чебаркульский полигон, а заявленная стоимость составляет до 12 тысяч долларов в единицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный", сайт Кремля и сообщения росСМИ.
Систему продемонстрировали в репортаже пропагандистского телеканала Россия 1 во время визита Путина на полигон. Фотографии также обнародовали "Кремлевский пул РИА" и сайт Кремля. Подписи к кадрам датированы 2 октября 2026 года.
Разработка предусматривает модернизацию гражданской ракеты для защиты сельскохозяйственных угодий в управляемую ракету. Заявленная стоимость составляет до 12 тысяч долларов за единицу.
По оценке "Милитарного", судя по размерам образца, речь идет о боеприпасах серии "Алазань-2М" или "Алазань-6". В гражданской конфигурации они имеют дальность полета около 10 км и могут подниматься на высоту до 8 км. В исходном варианте ракета транспортирует примерно 0,5 кг реагента. Для использования в качестве средства ПВО вместо реагента предусматривается осколочная боевая часть.
На обнародованных кадрах носовую часть оснастили блоком рулевых поверхностей и, вероятно, головкой самонаведения или взрывателем. В передней части установлены четыре сложных крестообразных руля-дефлектора для маневрирования. Задняя часть имеет раскладные стабилизаторы и открытое сопло твердотопливного двигателя, зафиксированное в металлическом ложементе.
Для запуска разработчики показывают пусковую установку ЦКБ-040. Она имеет вид решетчатой металлической рамки с направляющими трубчатого типа.
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Недавно РБК-Украина писало, что дрон-перехватчик "Генерал Черешня Bullet" компании-участника NAUDI впервые сбил реактивную "Герань-4". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. Отмечалось, что перехватчик может развивать скорость до 320 км/ч и работать по целям на высоте до 2000 метров.
Также Совет оружейников назвал три решения с наибольшим количеством подтвержденных сбиваний реактивных "Гераней": Sting и Sting S от "Диких шершней", перехватчик СБУ и перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы. В объединении "Технологические силы Украины" напомнили, что в предварительной итерации специализированные перехватчики давали 35-40% перехватов, поэтому они не панацея.