Россия хочет сбивать дроны "аграрными" ракетами: что известно об антидроновой "Алазань"

Что показали на Чебаркульском полигоне

Систему продемонстрировали в репортаже пропагандистского телеканала Россия 1 во время визита Путина на полигон. Фотографии также обнародовали "Кремлевский пул РИА" и сайт Кремля. Подписи к кадрам датированы 2 октября 2026 года.

Фото: Путин на Чебаркульском полигоне (росСМИ)

Разработка предусматривает модернизацию гражданской ракеты для защиты сельскохозяйственных угодий в управляемую ракету. Заявленная стоимость составляет до 12 тысяч долларов за единицу.

Что известно о ракете

По оценке "Милитарного", судя по размерам образца, речь идет о боеприпасах серии "Алазань-2М" или "Алазань-6". В гражданской конфигурации они имеют дальность полета около 10 км и могут подниматься на высоту до 8 км. В исходном варианте ракета транспортирует примерно 0,5 кг реагента. Для использования в качестве средства ПВО вместо реагента предусматривается осколочная боевая часть.

На обнародованных кадрах носовую часть оснастили блоком рулевых поверхностей и, вероятно, головкой самонаведения или взрывателем. В передней части установлены четыре сложных крестообразных руля-дефлектора для маневрирования. Задняя часть имеет раскладные стабилизаторы и открытое сопло твердотопливного двигателя, зафиксированное в металлическом ложементе.

Для запуска разработчики показывают пусковую установку ЦКБ-040. Она имеет вид решетчатой металлической рамки с направляющими трубчатого типа.

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