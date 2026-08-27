Россия хочет уморить мир голодом, - глава МИД Латвии

Глава латвийской дипломатии отреагировала на сообщение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В нем он рассказал о последствиях российской атаки по Украине в ночь на 27 августа.

По ее словам, Москва своими ударами по зерновой инфраструктуре, портам и морским маршрутам создает угрозу продовольственной безопасности в мире.

"Россия хочет уморить мир голодом. Атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути наносят ущерб примерно 400 миллионам людей во всем мире, в том числе в некоторых из самых уязвимых стран", - предупредила Браже.

Что важно понимать, накануне Сибига призвал союзников Киева подготовить дополнительные пакеты помощи Украине в преддверии зимы.

Кроме того, дипломат напомнил о необходимости срочных решений для минимизации последствий российских ударов по украинскому экспорту зерна.

"Мы призываем к немедленным действиям для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", - написал Сибига.