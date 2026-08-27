RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия хочет уморить мир голодом, - глава МИД Латвии

13:29 27.08.2026 Чт
2 мин
Из-за действий Москвы уже страдают сотни миллионов людей
aimg Юлия Капитонова
Фото: Байба Браже, глава МИД Латвии (Getty Images)

Атаки России на Украину могут спровоцировать глобальный голод - именно этого и добивается Кремль.

С таким предупреждением выступила глава МИД Латвии Байба Браже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Глава латвийской дипломатии отреагировала на сообщение украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В нем он рассказал о последствиях российской атаки по Украине в ночь на 27 августа.

По ее словам, Москва своими ударами по зерновой инфраструктуре, портам и морским маршрутам создает угрозу продовольственной безопасности в мире.

"Россия хочет уморить мир голодом. Атаки на зерновую инфраструктуру, порты и морские пути наносят ущерб примерно 400 миллионам людей во всем мире, в том числе в некоторых из самых уязвимых стран", - предупредила Браже.

Что важно понимать, накануне Сибига призвал союзников Киева подготовить дополнительные пакеты помощи Украине в преддверии зимы.

Кроме того, дипломат напомнил о необходимости срочных решений для минимизации последствий российских ударов по украинскому экспорту зерна.

"Мы призываем к немедленным действиям для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины: дополнительные маршруты, квоты, оборудование для хранения зерна и совместные усилия по обеспечению свободы судоходства вдоль наших морских путей", - написал Сибига.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныРоссийская ФедерацияЛатвия