Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией, - Зеленский

Глава украинского государства подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.

"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем до границы с Молдовой и Румынией", - добавил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Одесская область является "одной из главных целей" России для провоцирования хаоса.

"Мы видели это раньше на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов", - уточнил он.

Президент напомнил, что уже были попытки манипулировать общественным мнением в Румынии, к которым была причастна Россия.

Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь. Но стоит заметить, что ранее румынский политик Диана Йованович-Шошоаке писала письма российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости "вернуть Румынии" Северную Буковину (часть Черновицкой области) и Южную Бессарабию (часть Одесской области).