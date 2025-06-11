Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией, - Зеленский

Россия хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.
Глава украинского государства подчеркнул, что Одесса является мишенью для России.
"Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион - Одесса - и затем до границы с Молдовой и Румынией", - добавил он.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Одесская область является "одной из главных целей" России для провоцирования хаоса.
"Мы видели это раньше на Балканах, где Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов", - уточнил он.
Президент напомнил, что уже были попытки манипулировать общественным мнением в Румынии, к которым была причастна Россия.
Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь. Но стоит заметить, что ранее румынский политик Диана Йованович-Шошоаке писала письма российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости "вернуть Румынии" Северную Буковину (часть Черновицкой области) и Южную Бессарабию (часть Одесской области).
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса подчеркивал, что Россия хочет оккупировать всю украинскую территорию на восток от Днепра.
Также, по словам Палисы, оккупанты планируют захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.
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