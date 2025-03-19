Россия не хочет идти на уступки: Каллас о разговоре Трампа с Путиным

"Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет ясно, что... Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки", - заявила Каллас журналистам в Брюсселе.

Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

Напомним, 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как надеялся Трамп, станет первым шагом на пути к постоянному мирному соглашению.

В Кремле заявили, что Путин якобы согласился на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако сразу после разговора Трампа и Путина российские войска атаковали Украину дронами.

Подробнее о разговоре читайте в материале РБК-Украина "Путин переиграл Трампа? Как Россия затягивает переговоры по Украине и водит за нос США".