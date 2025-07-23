Россия хочет воспользоваться протестами против закона о НАБУ: детали от ГУР

Как отметили в ГУР, Россия может воспользоваться протестами для "подрыва способности Украины продолжать сопротивление полномасштабной агрессии".

"Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором", - добавили в разведке.

Там считают, что россияне хотят воспользоваться общественным недовольством, чтобы максимально обострить ситуацию при помощи ресурсов влияния, в том числе информационных.

Не исключены провокации, при помощи которых Кремль хочет поднять градус протестов, усугубить поляризацию и хаотизацию украинского общества.

В ГУР призвали к взвешенности в оценках и действиях.

Информация ЦПД

В свою очередь Коваленко рассказал, что россияне уже перекручивают содержание мирных митингов в Украине.

"Они пытаются подавать информацию так, что украинцы якобы получились требовать от власти капитуляции и разгоняют эту информацию через свои сети на Западе", - уточнил он.

По его словам, обычно за такие кампании отвечает Служба внешней разведки РФ во главе с Сергеем Нарышкиным. Он получает задачи от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.