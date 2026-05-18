Россия хочет продавать газ Азии вместо Европы, но это может ей дорого стоить, - Reuters

Переориентация экспорта российского сжиженного газа из Европы в Азию может обернуться для Москвы значительным падением доходов из-за резкого роста логистических расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В издании напомнили, что Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российского СПГ с 2027 года в рамках санкционной политики из-за войны РФ против Украины.
В начале марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова отказаться от поставок газа в Европу и искать долгосрочных покупателей в других регионах.
Впрочем, реализовать этот план оказалось сложнее, чем ожидали в Кремле.
По данным источников в отрасли, Индия уже отказалась от закупки партии российского СПГ с завода, который находится под санкциями США.
Один из источников объяснил, что российский газ мог оказаться слишком дорогим из-за высоких транспортных расходов и санкционных рисков.
Маршрут от завода "Ямал СПГ" в Европу занимает около 17-20 дней. В то же время доставка в Азию может длиться от 50 до 80 дней в зависимости от маршрута.
В частности, перевозка через Суэцкий канал занимает примерно 50-60 дней, через мыс Доброй Надежды - до 80 дней, а через Северный морской путь вдоль арктического побережья РФ - от 50 до 65 дней.
По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов в Москве Алексея Белогорева, транспортировка газа в Европу стоит в среднем 1-1,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ), тогда как доставка в Индию может стоить от 2,5 до 5 долларов.
Аналитики отмечают, что самым дешевым вариантом для России пока остается маршрут через Суэцкий канал, хотя он связан с рисками безопасности.
"Для круглогодичных поставок в Индию это самый оптимальный вариант", - отметил Александр Буянов, заместитель председателя Центрального научно-исследовательского института морского флота в Москве.
Несмотря на активное продвижение Северного морского пути как стратегического маршрута для экспорта, эксперты называют его самым дорогим вариантом для поставок СПГ в Южную Азию.
Ситуацию дополнительно осложняет дефицит танкеров ледового класса.
По оценкам Центрального научно-исследовательского института, доставка газа с Ямала в Индию через Северный морской путь может превышать 187 долларов за тонну (около 3,8 доллара за млн БТЕ).
На этом фоне эксперты считают, что даже высокие цены на газ не гарантируют России сохранение прежних доходов от экспорта энергоносителей.
Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины Европейский Союз начал активно сокращать зависимость от российского трубопроводного газа и увеличивать импорт сжиженного природного газа из других стран.
На этом фоне США резко нарастили экспорт СПГ в Европу, активно расширяя мощности на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков IEEFA, американские поставщики уже обеспечивают около двух третей импорта сжиженного газа в ЕС, а к 2028 году их доля может вырасти до 80%.