RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет купить у КНДР артиллерийские снаряды, - Кирби

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия планирует расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести партию артиллерийских снарядов для использования на войне против Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что такую информацию получила американская разведка.

"Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности путем продажи артиллерийских снарядов России", - заявил Кирби.

Координатор Совбеза добавил, что последний визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР связан именно с попытками РФ убедить Пхеньян в продаже боеприпасов.

КНДР и война России против Украины

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию в Украине, а с начала года, согласно информации США, поставляет боеприпасы боевикам "Вагнера".

Также недавно Шойгу ездил в КНДР - в Белом доме отметили, что таким образом он мог просить о поддержке в виде оружия. Позже Государственный департамент США заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КирбиБелый домРоссийская ФедерацияКНДР