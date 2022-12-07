Россия хочет не говорить, а заморозить войну для нового наступления весной, - генсек НАТО

"Мы предугадали полномасштабное вторжение (РФ в Украину - ред.) осенью прошлого года. Сейчас мы видим то, что Россия пытается заморозить конфликт, чтобы возобновиться и начать новое наступление следующей весной", - сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что западные союзники должны и дальше продолжать предоставлять оружие Украине.

Он также предположил, что, вероятно, "зимой конфликт войдет в более спокойную фазу", обе стороны будут стремиться перегруппировать и переоружить свои силы, а потому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.

"Россия не показала никаких признаков желания мирного прекращения войны. Чем больше мы хотим мирного решения, тем более срочно мы оказываем военную поддержку Украине. Сейчас Украина имеет импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, поведение России показывает - Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам (хотя и заявляет о таких намерениях).

МИД Британии заявили, что Путин может использовать переговоры для перевооружения.

Добавим, что Украина в свою очередь продолжает исключать возможность начала мирных переговоров с Россией. Об этом напомнил президент Владимир Зеленский.

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