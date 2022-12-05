Роскошный слэм-данк центрового "Вашингтона" испортил победу "Лейкерс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

24-летний американец оказался в центре внимания под занавесом последней четверти. Он в одно касание в полете с изгибом замкнул передачу Висперта "между ушами" звезды "Лейкерс" Дэвиса.

Эффектные два очка Геффорда не спасли "Уизардс" от домашнего поражения (119:130). Столичная команда проиграла три стартовые четверти и на финальные 12 минут вышли с дефицитом 24 очка. Даже 38 пунктов в последней четверти не помогли "Вашингтону".

Сам Геффорд провел на паркете 20,5 минуты. За это время он успел набрать 19 очков, совершил 7 подборов и отдал 1 ассист. Этот показатель стал персонально лучшим в нынешнем сезоне ассоциации.

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Центровой "Вашингтона", был выбран под 38-м номером драфта НБА-2019 "Чикаго Буллз".

На студенческом уровне уроженец Эль Дорадо выступал за "Арканзас Рейзорбэкс". В Лиге развития играл в составе "Винди Сити". Стартовые полтора сезона в НБА провел в "Чикаго", а в марте 2021 года оказался в столице во время обмена с участием трех команд.

Тогда же побил рекорд попаданий с игры (минимум 15 бросков) – 84,6%. Осенью прошлого года Гэффорд подписал 3-летний контракт с "Уизардс" на 40,2 млн долларов.