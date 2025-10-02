RU

Россия готовила теракты с дронами и взрывчаткой в трех странах Европы, - СМИ

Фото: польская полиция (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Польше задержали агента российского ГРУ, который мог планировать диверсии с дронами и замаскированной взрывчаткой на территории страны, а также в соседних Литве и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"Проинформированные источники, имеющие отношение к работе прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши, сообщили о выводах расследования в отношении задержанного агента Владислава Г., который, как полагают, действовал по заказу российского ГРУ", - пишет издание.

По данным следствия, агент получил задание добыть лопату, выкопать на местном кладбище консервные банки, замаскированные под кукурузу, и оставить их в определенном месте возле Лодзи. Как считают следователи, эти банки содержали мощную взрывчатку для терактов с использованием дронов.

Операции подобного типа, вероятно, готовились также в Литве и Германии.

В частности, на кладбище в Литве были обнаружены аналогичные "банки с кукурузой". Кроме того, Владислав Г. перевозил компоненты для беспилотников и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией.

Если подозрения подтвердятся, задержанному грозит пожизненное заключение. Прокуратура планирует завершить расследование до конца года.

 

Диверсии РФ в Европе

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия создала новое тайное подразделение для проведения диверсий и атак на территории Европы и за ее пределами. Это подразделение известно как Департамент специальных задач (SSD).

А недавно стало известно, что российский шпионский корабль следит за подводными коммуникационными кабелями в Европе. В дальнейшем страна-агрессор планирует осуществлять диверсии вокруг Британских островов.

Кроме того, Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. Все они имеют как немецкое, так и российское гражданство.

