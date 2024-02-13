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РФ намерена наращивать войска на границах НАТО, конфликт возможен за 10 лет, - разведка Эстонии

Фото: глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин (flickr.com/kaitseministeerium_mod_estonia)
Автор: Валерия Полищук

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайшего десятилетия, и ее может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

Об этом глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, что эта оценка основана на планах России удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также странами Балтии - Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", - заявил Росин. 
 
Он добавил, что военное нападение со стороны России "крайне маловероятно" в краткосрочной перспективе, отчасти потому, что Россия вынуждена держать войска в Украине, и останется маловероятным, если Россия будет наращивать силы в Европе. 

"Если мы не будем готовы, вероятность военного нападения России будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", - добавил Розин. 

Эстония и другие страны Балтии увеличили свои военные расходы до более чем 2% от стоимости своей экономики после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, а союзники по НАТО увеличили свое присутствие в этих странах.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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