Россия готовится возобновить экспорт сжиженного газа с завода, попавшего под санкции

Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, указывают, что танкер Iris (ранее носивший название North Sky) находится у причала с раннего утра пятницы.

Завод приостановил масштабное производство в октябре из-за новых санкций США и ледовой блокировки.

Возможна загрузка, но гарантии нет

Нет полной уверенности в том, что танкер Iris будет загружен сжиженным газом с Arctic LNG 2. Судно соответствует ледовому классу Arc4, что позволяет ему проходить по короткому арктическому маршруту в Азию только летом.

Согласно спутниковым снимкам от 25 июня, прилегающие воды у терминала Утренний все еще покрыты льдом. Однако капитан порта Сабетта в начале недели разрешил проход танкеров Arc4 в этом районе без помощи ледоколов.

Москва пытается оживить экспорт

Россия планировала утроить объемы экспорта СПГ к 2030 году. Но эти амбиции оказались под угрозой из-за ограничений со стороны США и Европы, стремящихся снизить доходы Кремля от продажи топлива после вторжения в Украину.

Возобновление поставок с Arctic LNG 2 может свидетельствовать о том, что Москва не отказывается от цели нарастить экспорт. В 2023 году США ввели санкции против проекта и связанных с ним судов, включая Iris.

Спутниковые данные указывают на возобновление производства

Производство СПГ на Arctic LNG 2, судя по данным Bloomberg, возобновилось еще в мае. Спутниковые снимки за 25 июня показывают факельное сжигание газа, что обычно указывает на активную работу установки.

Несмотря на ограничения, завод загружал восемь партий на суда "теневого флота" прошлым летом, однако найти покупателей оказалось невозможно.

Большинство акций проекта принадлежит компании Novatek PJSC. Порт Сабетта, куда направляется Iris, обслуживает другой проект - Yamal LNG, который не находится под санкциями. Это может означать, что путь танкера и место разгрузки еще могут измениться.