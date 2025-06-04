"Россия готовится не к миру". Палиса рассказал США, что на это указывает

Россия готовится не к миру, а к продолжению агрессии. Об этом свидетельствуют масштабные поставки вооружений и активное создание антизападных союзов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.
"Сегодня я имел честь обратиться к сенаторам США от имени украинских военных в поддержку санкционного закона сенатора Линдси Грэма", - сообщил Палиса.
По его словам, в 2024 году враг захватил лишь 0,5% украинских территорий, еще 0,2% - с начала этого года.
"Но ценой в 167 убитых оккупантов на каждый километр. Это не похоже на "быструю победу", - добавил он.
В то же время он объяснил Грэму, почему Украина больше не может только сбивать ракеты.
"Нужно бить по их источнику. Операция СБУ "Паутина" стала символом нового качества действий: за час - минус 41 российский самолет, включая самолеты ДРЛО", - отметил он.
"Россия готовится не к миру... [ здесь поделился важной разведывательной информацией, но не буду пересказывать из соображений национальной безопасности]", - отметил Палиса.
Он пояснил, что с 2022 года Россия получила более 8,4 миллиона артиллерийских снарядов помощи. По данным заместителя, россияне активно строят антизападные союзы, хоть сами и говорят об изоляции.
"Мой призыв прост: сохраняйте бдительность и решительность. Украина стоит не только за себя - мы боремся за те же принципы свободы и справедливости, что и вы. Спасибо за возможность донести правду", - подытожил он.
Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские операции помогают менять риторику США. В частности речь шла о недавней спецоперации "Паутина".
Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет. Известно, что дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз.
Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ.
Как впоследствии стало известно речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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