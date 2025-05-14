Россия готовится к масштабному наступлению в Украине, - FT

Представители украинской разведки сообщили изданию, что Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя.

Deep State, украинская аналитическая группа, близкая к Министерству обороны, заявила, что на этой неделе российские вооруженные силы захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг горячих точек Покровска и Торецка.

Переговоры в Турции

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский пообещал посетить Турцию независимо от планов Владимира Путина. Он повысил ставки в кампании давления под руководством Запада, чтобы заставить Путина участвовать в мирных переговорах.

Зеленский намерен отправиться в Анкару 15 мая, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и дождаться прибытия Путина в Стамбул или в любое другое место в Турции.

"Если он сделает шаг, чтобы заявить о готовности к прекращению огня, то это откроет путь к обсуждению всех элементов прекращения войны", - сказал Зеленский журналистам.

Украинская сторона стремится к немедленному, безусловному 30-дневному прекращению огня в качестве предварительного условия для более широких официальных переговоров, сказал Зеленский.

Если Путин согласится, за прекращением огня последуют переговоры на более низком уровне, сосредоточенные на практической реализации, гарантиях безопасности и более широких рамках для деэскалации, добавил он.

Зеленский заявил, что с тех пор, как США впервые предложили безоговорочное прекращение огня более двух месяцев назад, Киев был готов его реализовать.

Россия, с другой стороны, сказал он, продолжила свое вторжение, атакуя Украину сотнями ракет и беспилотников и начав новые наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 км.