Россия готовится к длительной войне в Украине, - разведка

Россия проводит подготовку к продолжительной войне в Украине. Об этом свидетельствует не только переход экономики на военные рельсы, но и назначение нового главы Генштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, эти мероприятия направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения спланированных в самом начале войны операций, но неудачно реализованных российскими оккупационными войсками.

"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - констатируют в ГУР.