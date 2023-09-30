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Россия готовит выставку, чтобы создать иллюзию международной поддержки оккупации Украины, - ЦНС

Украина, Суббота 30 сентября 2023 18:01
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Россия готовит выставку, чтобы создать иллюзию международной поддержки оккупации Украины, - ЦНС Фото: Кремль хочет создать иллюзию международной поддержки оккупации Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация готовит масштабную пропагандистскую выставку, которая будет направлена на создание иллюзии международной поддержки оккупации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В ноябре россияне откроют в Москве, на территории ВДНХ, выставку-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля 2024 года. Важным нюансом является то, что - вся выставка направлена на "легализацию" оккупации.

Выставка, которая будет доступна и в онлайн (англоязычная версия) будет иметь специфические интерактивы такие как "угадай город по фотографии", где будут демонстрировать фото украинских городов.

Еще одной "экспозицией" является "мост времени" в котором пропагандисты будут доказывать, что оккупированные территории являются Россией. В то же время на выставку уже готовятся откомандировать представителей оккупационных администраций.

"Каждый участник пропагандистской выставки является пособником оккупантов и будет нести ответственность за свои деяния после деоккупации украинских земель", - отметили в центре.

Российская ИПСО и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Кроме того, в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.

Кроме того? РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины На этот раз распространяет сообщение о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".

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