ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия готовит существенное увеличение армии, но есть проблема, - ISW

10:31 26.06.2026 Пт
2 мин
Проблему вряд ли удастся скрыть
aimg Елена Чупровская
Россия готовит существенное увеличение армии, но есть проблема, - ISW Фото: Россия готовит новые бригады и дивизии, но их будущее вызывает сомнения (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия планирует создать новые военные подразделения в 2026 году, однако их полное укомплектование остается под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Новые планы российского командования

Аналитики ISW считают, что российское военное командование продолжает создавать новые формирования в основном номинально. По их оценке, непонятно, сможет ли Россия обеспечить их личным составом в соответствии с установленными нормами.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский 25 июня заявил, что российское командование "скорректировало свои планы" и намерено сформировать неопределенное количество новых дивизий и пять новых бригад в 2026 году.

В то же время ISW отмечает, что пока неизвестно, идет ли речь о создании дополнительных подразделений или о продолжении реформ, о которых Россия объявила еще в конце 2022 года.

О каких реформах идет речь

В декабре 2022 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении создать 17 новых маневренных дивизий. В частности, планировалось расширить пять бригад морской пехоты до уровня дивизий.

Позже российские власти сообщали, что реализовать эти планы собираются в течение 2023-2026 годов.

Что говорят аналитики

По оценке ISW, реализации этих планов могут помешать сразу несколько факторов:

  • тактика ведения боевых действий, в значительной степени опирающаяся на пехоту;
  • проблемы с набором военных;
  • экономические ограничения

Именно поэтому, считают аналитики, России будет сложно полностью укомплектовать новые подразделения после их формирования.

Между тем, как сообщало РБК-Украина, в Кремле начали говорить о возможности мобилизации из-за нехватки людей для войны. Такие заявления прозвучали на фоне проблем пополнения личного состава.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Госдуме РФ предупреждали о рисках экономических затруднений. Там заявляли, что страна может столкнуться с серьезными вызовами в ближайшее время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Войска РФ Война в Украине Мобилизация в России
Новости
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ