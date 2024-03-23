Россия не готовит операцию по окружению Харькова, - ISW

По данным росСМИ, некоторые российские официальные лица выразили надежду, что увеличение численности войск позволит российским войскам провести будущую наступательную операцию для окружения Харькова.

Источники российского издания "Верстка" сообщили, что мобилизированные во время весеннего призывного цикла новобранцы, и "некомпетентные" резервисты якобы будут отправлены на южную границу России для выполнения вспомогательных функций либо в качестве пограничных войск в рамках усилий, направленных на высвобождение более опытных военнослужащих для наступления на Харьков.

Источник в администрации президента России сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тысячах дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Источник также добавил, что российские военные надеются захватить город, не превратив его во "второй Мариуполь".

Однако ISW в своем отчете отмечает, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Для этого россиянам необходимы длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

В Институте отмечают, что сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Но даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются такими же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными.

"Российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова. Озвученный план мобилизации 300 тысяч новых военнослужащих, может позволить российским войскам высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Но это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые российское военное командование считает приоритетными в течение более чем полуторагодичной кампании в Украине", - говорится в отчете ISW.

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и закрепить украинские войска. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от продолжающейся российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область.

"ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска в данный момент готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова", - сообщается в отчете.