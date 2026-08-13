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Россия готовит новые удары: выдержат ли газовые хранилища и инфраструктура

14:13 13.08.2026 Чт
2 мин
Украина может столкнуться с серьезными проблемами
aimg Юрий Дощатов aimg Юлия Капитонова
Фото: Угроза новых российских ударов по газовой инфраструктуре действительно высокая (Getty Images)

В случае усиления атак России на газовую инфраструктуру Украины может не только сократиться добыча газа, но и возможности его подъема из хранилищ и объемы импорта.

В случае повреждения компрессорной инфраструктуры, которая обеспечивает отбор газа из ПХГ, доступ к газу может быть частично ограничен.

Полностью остановить отбор газа россиянам вряд ли удастся даже при сильных ударах, сказано в материале.

"Там несложная инженерная система, и ее можно оперативно восстановить. Кроме того, ПХГ связаны между собой сетью труб. Повреждение компрессорной системы может сократить объем отбора газа на определенный период, но полностью остановить его - сложно", - сказал источник, осведомленный с работой украинской ГТС.

В 2024 году в Украине проводилось детальное моделирование различных сценариев возможности работы ГТС и ПХГ в условиях обстрелов. Оно не показало вариантов полной блокировки отбора газа из хранилищ.

Но если доступ к хранилищам все же будет ограничен, вырастет потребность в импортных потоках газа для текущего потребления.

Российские обстрелы теоретически могут сократить возможности импорта газа. Но практически добиться этого очень сложно, сказал собеседник РБК-Украина.

Самое безопасное направление - поставка газа через Польшу. Компрессорная инфраструктура, обеспечивающая его перекачку, расположена на польской стороне. На украинской территории компрессоров нет. Иными словами, чтобы сорвать поставки газа, россиянам пришлось бы атаковать территорию Польши.

Словацкое и венгерское направления малоуязвимы, сказал собеседник издания.

"При любом сценарии импортный газ можно будет перекачивать в Украину. Но если даже будут какие-то перебои, то для возобновления работы мощностей не потребуется много времени", - отметил источник.

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