Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы, - ГУР

По оценкам военной разведки Украины, речь может идти о реализации провокативных диверсионных действий на территории центральной и восточной Европы, в частности, балтийских государств.

В московских замыслах фигурируют разные сценарии – в частности, проведение "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для кремля международные площадки.

Местами российских провокаций, по данным ГУР, могут быть объекты критической инфраструктуры, приграничные с россией, калининградский анклав, регионы в государствах ЕС с присутствующим русскоязычным населением и сооружениями, контролирующими кремль, в частности, сеть объектов российской православной церкви и исторические места, связанные с РФ.